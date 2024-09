Jeremiah St. Juste está, mais uma vez, a recuperar de uma lesão, contraída ainda na pré-temporada, e, ao fim de cinco jogos oficiais dos leões, ainda não somou um minuto em campo. Apesar de tudo, o central neerlandês, numa publicação nas redes sociais, anunciou que não tenciona atira a toalha ao chão.

«Mais uma jornada difícil e cheia de lições valiosas... mas nunca perco a fome de me levantar e dar tudo de mim outra vez », escreveu o central na sua conta ponta pessoal no Instagram, numa publicação em que aparece a correr numa passadeira

Recordamos que o central, propenso a problemas físicos, contraiu uma lesão muscular, ainda no decorrer do estágio dos leões no Algarve, no decorrer do teste frente aos espanhóis do Sevilha.