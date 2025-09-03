St. Juste ainda treinou esta quarta-feira com a equipa principal, orientada por Rui Borges, mas a partir de amanhã, quinta-feira, o central neerlandês será integrado nos treinos da equipa B.

Recorde-se que St. Juste recusou durante o mercado duas hipóteses para sair - do Osasuna, de Espanha, e do Union Berlim, da Alemanha - mas isso não significa que volte a ser opção em Alvalade.

Pelo contrário, Rui Borges não conta com ele e por isso vai passar a treinar a partir de quinta-feira com a equipa B. Enquanto isso, o mercado permanece aberto em alguns (cada vez menos) países.