Luis Suárez manifestou-se «destroçado» com a grave lesão de Antoine Baroan na sequência de um choque com o jogador do AVS SAD no decorrer do jogo dos quartos de final da Taça de Portugal que o Sporting acabou por vencer, no prolongamento, por 3-2.

Um lance que aconteceu já no período de compensação, sobre o minuto 90, numa altura em que se registava um empate 2-2. Os dois jogadores chocaram e Antoine Baroan ficou com perna pendurada.

As imagens impressionantes deixavam, desde logo, antever uma lesão grave, como o clube veio mais tarde a confirmar. Luis Suárez manifestou-se preocupado, ainda sobre o relvado, mas recorreu às redes sociais para dar conta do seu estado de espírito e para desejar «melhoras rápidas» ao companheiro de profissão.

«Sinto profundamente a lesão de Baroan, foi um momento difícil que me deixou destroçado. Desejo-lhe toda a força do mundo para a sua recuperação», escreveu o goleador dos leões.