Luis Suárez restabeleceu a igualdade no clássico com o FC Porto (1-1), no Dragão, e falou à flash da Sport tv.

«É importante resgatar este ponto, mas queríamos vencer. Sabíamos que seria um jogo duro e que não seria fácil. Espero que continuemos bem para alcançar o objetivo no final. Sabíamos que deveríamos defender muito bem, porque o FC Porto tem bons jogadores. Fomos superiores na maioria do jogo. O FC Porto tem jogadores completos na defesa, conseguem defender em 5-4-1 e esperar pela transição. Mas foi um grande jogo.»

«É especial marcar, mas o mais importante é a equipa pontuar. Ainda assim, seguimos sérios, até porque não vencemos. A diferença na tabela é relativa, porque há muitos jogos pela frente. Estamos focados no nosso trabalho e logo se verá.»