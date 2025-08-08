Francisco Trincão, depois da vitória em Rio Maior contra o Casa Pia (2-0), falou à flash da Sport tv.

«Entrámos muito bem, notou-se a vontade de querermos ganhar e começar o campeonato a ganhar. Estivemos todos muito bem e estamos muito felizes pela vitória. Eu quero muito ser campeão novamente, para estar de novo no Marquês. Jogamos sempre em casa, os adeptos são incansáveis.»

«Suárez? Senti-o muito bem, não fez golo, mas criou muitas oportunidades. Certamente fará muitos golos, assim como o Harder. O Mangas também entrou muito bem, estamos a trabalhar com tudo. Estas novas dinâmicas são ótimas, é continuar.»

«As dinâmicas são semelhantes, é uma questão de mentalidade. Cada um deve fazer a sua parte e acabámos por criar muitas oportunidades.»