Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações na flash interview da Sport TV após a derrota com o Marítimo por 1-0:

«Quando entrámos bem na segunda parte, o que não aconteceu na primeira, fizemos um penálti e tornámos tudo mais difícil. Mas a verdade é que na primeira parte não estivemos bem. Faltou-nos poder nos duelos e isso torna tudo mais difícil nas saídas de bola e para empurrar a equipa adversária para a sua área. (...) Depois, reagimos mas não conseguimos assentar o jogo.

Na segunda parte há um penalti e depois tentámos ir atrás do resultado, sabendo que as paragens tornam o jogo mais confuso e os jogadores ficam mais nervosos.

Temos uma equipa muito talentosa, mas quando as coisas não começam a sair torna tudo mais difícil. É um passo que a equipa tem de dar e que vai dar no futuro.»

[Impacto desta derrota? Diferença pontual para os rivais é grande]

«Obviamente, o campeonato é feito de pontos. Temos responsabilidade porque representamos o Sporting, mas neste momento temos é de pensar jogo a jogo, esquecer a classificação e no fim será a classificação de acordo com os pontos que tivermos. É jogo a jogo e vai ser assim até ao fim.»

[Disse que não valia a pena pensar no Benfica se não ganhasse ao Marítimo]

«Desde há algum tempo para cá que todos os jogos são decisivos para nós, porque temos desvantagem muito importante. O ponto da nossa equipa neste momento não é para fazer grandes planos no futuro. É trabalhar no próximo treino, no próximo jogo e vamos à luta.»