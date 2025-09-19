Thierry Henry, antigo internacional francês, lenda do Arsenal, assumiu que é fã do futebol de Geovany Quenda, jogador formado no Sporting que já está comprometido para jogar no Chelsea na próxima temporada.

O antigo avançado, agora no papel de comentador da CBS, desmultiplicou-se em elogios, enquanto comentava o golo que Quenda marcou, na passada quinta-feira, na vitória do Sporting sobre o Kairat Alkmaty (4-1), na Liga dos Campeões.

«Sou um grande fã dele. Quenda é especial. Gosto da forma como ele faz aquilo que faz, a forma como toca a bola. Gosto disso. Não tem receio de falhar e isso é uma coisa que podíamos esperar de um jovem», referiu Henry.

Recordamos que o Sporting vendeu Geovany Quenda, na época passada, ao Chelsea, por 51 milhões de euros, num acordo que permitiu ao jovem avançado realizar ainda a presente temporada ao serviço dos leões.