Tiago Silva trocou o Vitória de Guimarães pelo Al Rayyan do Qatar no início da época e, em declarações ao canal V+, esta quinta-feira, revelou que também teve uma proposta para assinar pelo Sporting, mas, aos 32 anos, preferiu rumar ao estrangeiro.

«O Sporting foi uma forte possibilidade, aliás, foi das primeiras do mercado que me falaram, só que o Sporting e o Vitória nunca chegaram a acordo, nem chegariam. Também era difícil trocar o Vitória por qualquer equipa em Portugal, sinceramente, sempre priorizei o estrangeiro», começa por destacar o médio.

Aos 32 anos, Tiago Silva deu prioridade a «um bom contrato». «Em Portugal, um jogador português não recebe muito e mesmo os grandes não pagam um grande salário a um jogador de 32 anos. Neste momento sou visto como um jogador velho para atuar em Portugal. Os estrangeiros, com muita pena minha, é que valorizam este tipo de jogadores», acrescentou.

«O Händel encaixava perfeitamente no FC Porto»

Declarações de Tiago Silva poucos minutos depois do FC Porto ter vencido o Estrela Vermelha onde agora joga Tomás Händel, antigo companheiro de Tiago Silva no Vitória.

«Esperava outro tipo de projeção para o Tomás, aliás, estive a ver o jogo e, sinceramente, via-o facilmente no meio-campo do FC Porto. O FC Porto este ano está muito forte, mas acho que o Tomás encaixava ali perfeitamente porque é um jogador dinâmico e um jogador com qualidade. Era importante os clubes portugueses apostarem mais nos portugueses», destacou ainda.