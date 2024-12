Tiago Teixeira, adjunto do Sporting, na flash interview da Sport TV, após a derrota frente ao Moreirense, por 2-1, na 13.ª jornada da Liga:

[Análise ao jogo] «Um resultado extremamente injusto. Entrámos bem no jogo, conseguimos fazer 1-0. Na primeira oportunidade o Moreirense acabou por fazer o empate e depois acabamos por oferecer o segundo. Criámos muitas oportunidades para empatar o jogo, mas não conseguimos. Bolas passar perto da baliza e a bater na trave, não me lembro do nosso guarda-redes ter feito uma defesa. O balanço é esse. Não estamos a conseguir marcar e está a ser fácil concretizar as poucas ocasiões que as outras equipas conseguem ter. Estivemos quase sempre com o jogo controlado. Na segunda parte tivemos sempre no meio campo adversário. É uma fase má, mas estamos a trabalhar para alterar isso.»

[Continuam as dores de crescimento ou erros já não deviam existir?] «São situações que não conseguimos explicar. Já foi assim contra o Santa Clara. Não resultou no resultado que pretendíamos. Sentimos que os jogadores querem e que mais uma vez tentaram tudo, mas que não conseguiram.»

[Insatisfação dos adeptos] «Temos todos o mesmo sentimento de frustração. Nós, enquanto equipa técnica, os jogadores e adeptos que nos apoiaram do primeiro ao último minuto. Ninguém pode estar feliz com este resultado. Fizemos tudo para tentar alterar, mas não foi possível. Agradecer aos adeptos que certamente poderão voltar a sorrir no próximo jogo.»