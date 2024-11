Nuno Santos foi suspenso por oito jogos devido ao incidente na Supertaça, no início da temporada, mas a nova equipa técnica liderada por João Pereira está mais preocupada com a lesão do jogador que, de qualquer maneira, já o impedia de dar o contributo à equipa por um largo período de tempo.

«Tive a preocupação de falar com o Nuno no primeiro dia, mas o que nos preocupa mais é sobre a lesão. Sinceramente é isso que nos preocupa mais agora, que ele recupere o mais rápido possível porque é muito importante para nós e para o grupo. Em relação ao castigo, é um assunto para o departamento jurídico», destacou Tiago Teixeira, o braço direito de João Pereira, em conferência de imprensa.

Apesar de tudo, não há memória de um castigo tão pesado no futebol português. «Não tenho qualquer opinião sobre isso. Esse castigo também não influencia o que está a acontecer com o Nuno, o preocupante é mesmo a lesão grave que ele teve», insistiu João Teixeira no decorrer da antevisão do jogo com o Amarante para a Taça de Portugal.