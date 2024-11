Geovany Quenda não é motivo de preocupação no Sporting depois de, esta semana, ter perdido a oportunidade de se estrear como jogador mais jovem na Seleção Nacional. Tiago Teixeira, braço direito de João Pereira, fala num «jogador especial» e no «orgulho» do clube em poder contar com um jogador do nível dele a jogar ao mais alto nível.

«O Quenda é um jogador especial. É rara a seleção que tem um jogador de 17 anos, para nós é um motivo de orgulho ter um jogador de 17 anos na Seleção Nacional. A única vez que falei com o Quenda foi no treino de ontem, só para saber se está tudo bem com ele. Estando tudo bem, ele tem compromisso total com o Sporting. Seja o Quenda ou outro jogador, quando são chamados à seleção, podem jogar ou não, têm de estar preparados para isso. O Quenda tem muita qualidade, se não jogou agora, vai certamente jogar no futuro», comentou o adjunto da nova equipa técnica liderada por João Pereira.

Mais preocupante para Tiago Teixeira, são a pouca intensidade nos treinos e os poucos minutos de competição quando estão ao serviço das seleções. «O que nos preocupa, muitas vezes, é que quando os jogadores são chamados, os treinos não têm a intensidade que desejaríamos. São treinos de gestão e acabam por estar uma semana em meia sem treinar e sem jogar, Isso se calhar é mais preocupante. Volto a dizer, o onze que vai começar amanhã., vai ser baseado nisso, nos jogadores que estiveram a trabalhar connosco e nos minutos dos jogadores nas seleções», referiu.

A verdade é que os jogadores do Sporting têm sido poucos utilizados quando são chamados por Roberto Martínez.

«O que nós esperamos é que os jogadores continuem a ser convocados. É fruto do trabalho realizado nos clubes, não só na seleção principal, mas também nas seleções de formação. Creio que já não acontecia há muito tempo termos tantos convocados para todas as seleções, é um motivo de orgulho para nós. Depois isso são opções do selecionador, não nos cabe a nós dizer se é bem ou mal. Como nós temos de tomar opções no clube, os selecionadores têm de escolher e os jogadores têm de estar preparado para jogar ou não jogar», insistiu.

Quanto ao estado de espírito de Geovany Quenda. «O Quenda é um jogador que não esteve connosco só agora. É uma relação que já tem algum tempo. É um jogador jovem, é natural que os jovens que vão às seleções fiquem frustrados, como todos os jogadores que ficam no banco sem poder dar o seu contributo à equipa», destacou ainda.