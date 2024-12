Tiago Tomás, atualmente ao serviço dos alemães do Wolfsburgo, abordou o momento atual da antiga equipa, o Sporting, e admitiu que algo se passa com os jogadores.

«Vejo quase todos os jogos do Sporting e, sinceramente, não sei o que é que se tem passado. Diria até que a forma de jogar não mudou assim tanto, mas vê-se ali do ponto de vista mental que os jogadores não se sentem tão confortáveis, ou tão confiantes ou algo do género. Porque vê-se claramente que em termos anímicos qualquer coisa mudou. São capazes de ainda melhorar», revelou em entrevista à DAZN.

Ainda assim, o jogador de 22 anos não esconde a esperança de que os leões sejam campeões. «Eu meto sempre as fichas no Sporting. Mesmo que agora não esteja a correr tão bem, continuam em primeiro e ainda é possível serem campeões», apontou.

Além disso, o avançado que foi lançado na equipa principal dos leões por Ruben Amorim, abordou a mudança do técnico de 39 anos para o Manchester United.

«Estou bastante feliz por ele, porque é um dos maiores clubes do mundo. Já justificava um salto desses. Não é fácil, mas certamente vai correr bem. Nos primeiros meses há de ser complicado, mas vai dar a volta. No sistema dele temos de jogar no limiar da perfeição e se calhar isso leva tempo, ainda por cima num país novo e clube novo. Também no Sporting não correu logo da melhor forma», sublinhou.