Gonçalo Inácio está a caminho da recuperação plena e, nesta segunda-feira, trabalhou aparentemente sem limitações na Academia do Sporting, em Alcochete.



O defesa-central está afastado da competição desde 15 de setembro, dia em que foi substituído por lesão durante a receção ao Ajax, que terminou com uma pesada derrota para os leões (1-5).



Tiago Tomás, que está ao serviço da seleção portuguesa de sub-21, decidiu brincar com o companheiro de equipa.



O Sporting publicou fotografias da sessão de trabalho e o avançado comentou a imagem onde surge Gonçalo Inácio. «Acabaram as férias», atirou Tiago Tomás, com humor.