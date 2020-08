Tiago Tomás, avançado do Sporting, em declarações à Sport TV, depois da vitória sobre o Portimonense (2-1), em Portimão, em jogo de pré-temporada:

[Primeira vitória do Sporting]

- Conseguimos ganhar, é sempre o nosso pensamento, agora vamos para o próximo jogo para entrar bem na época.

[Tiago Tomás marcou o golo da vitória]

- Sei das minhas capacidades, tento mostrar ao mister que estou cá para ajudar. Hoje fiz um golo, espero fazer muitos mais. As expetativas são boas. Quero ganhar o meu espaço no grupo. Queremos um grupo forte para atacar todas as frentes que temos.

[O que pode prometer?]

- Posso prometer dar o máximo, correr até ao último minuto. O que podemos prometer é atitude e tentar melhorar jogo após jogo.