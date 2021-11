Ruben Amorim já o havia dito e os jogadores também o sentem. É esta a opinião de Tiago Tomás sobre o Sporting deste ano em comparação ao do ano passado.

«Somos uma equipa que consegue controlar melhor o jogo. Nós, jogadores mais novos, também estamos a evoluir bem e a ganhar maturidade no jogo. O mister disse-o e nós sentimos que estamos melhor equipa do que no ano passado», afirmou o avançado dos leões à margem de uma sessão de autógrafos numa superfície comercial de Lisboa.

Tiago Tomás, que voltou recentemente aos convocados após alguns jogos ausente por lesão, abordou a forma como os adversário do Sporting olham para o agora campeão nacional. «Talvez as equipas possam olhar para nós de forma diferente, mas acho que nunca fomos os outsiders. As dificuldades que temos neste ano também sentimos no ano passado. É sempre competitivo, mas não vejo muita diferença nesse aspeto em relação ao ano passado», observou.

O Sporting é nesta altura segundo classificado da Liga com 29 pontos, os mesmos do líder FC Porto e mais um do que o Benfica.