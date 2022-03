A luta pelo título, o ingresso no Sporting (à segunda) e Ruben Amorim foram alguns dos temas abordados por Antonio Adán. O guarda-redes espanhol enalteceu o projeto dos leões e explicou por que razão desta vez aceitou a proposta do clube de Alvalade.



«Para mim é importante representar o Sporting. Quando saí de Espanha, estava à procura de um desafio num clube onde pudesse lutar por títulos, competir em grandes competições e o Sporting reunia todas essas condições. Está tudo a correr bem e estou contente aqui. Tive a oportunidade de vir há uns anos, mas recusei porque o projeto não estava a passar pelo melhor momento. Depois de conversar com o treinador e com a direção, percebi que o projeto estava bem construído do zero e que íamos lutar por títulos. No ano passado fomos campeões e conseguimos vários títulos. Há que continuar com a mesma exigência para que o Sporting lute por títulos», começou por dizer, em entrevista à SportTV.



O jogador de 34 anos deixou ainda elogios ao treinador Ruben Amorim, confessando que a relação entre ambos «foi muito boa» desde o início.



«A relação foi muito boa desde o primeiro momento. Ele ligou-me para vir, mostrou confiança no projeto e estou muito contente pela confiança que me transmitiu nestes dois anos. Ele tem uma ideia clara do que quer para tudo. Tem a mesma mensagem tanto para dentro como fora e isso é muito importante num balneário. Comunica muito bem e para nós, é fácil segui-lo. Se dá muitas duras? É exigente. Sabe o momento em que tem de dar duras e o momento em que tem de dar carinho aos jogadores para continuar a ter a sua confiança. Ele prova que todos podem ser titulares e isso tem a ver com a sua comunicação para todos», destacou.



A seis pontos da o líder FC Porto, Adán reconheceu que «a distância é considerável» e o quão importante é para o Sporting garantir a entrada direta na Champions, mas subinhou que a equipa vai lutar pelo título até à última.



«Seis pontos é uma distância considerável, mas temos de nos focar em nós. Temos de vencer todos os jogos e lutar até final. É a obrigação do Sporting. Caso o FC Porto seja campeão, temos de lhes dificultar a vida ao máximo. Se tiver de ser na última jornada, que seja. Queremos vencer todos os encontros e lutar por este objetivo», frisou.



O guarda-redes leonino foi ainda convidado a comparar os dragões e o Benfica a equipas espanholas.



«Comparo o FC Porto muito mais ao Atlético Madrid. É uma equipa que, mesmo se não estiver bem no jogo, sabemos que vai competir e que vai estar sempre dentro do jogo para nos dificultar a vida. Nunca podemos estar tranquilos mesmo se estivermos a ganhar porque sabemos que é uma equipa muito competitiva, que luta muito nas bolas paradas e nas segundas bolas. Talvez o Benfica tenha um perfil diferente, joga de forma mais aberta, com posse de bola. Joga de forma diferente. Sabemos que tem jogadores de altíssimo nível, por isso é que estão na luta», referiu.



A oito jornadas do final, o Sporting é segundo classificado a seis pontos do primeiro lugar, ocupado pelo FC Porto, e com mais seis pontos que o Benfica, terceiro colocado.