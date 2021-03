Contratado no início da temporada com grande expetativas, Bruno Tabata soma dezanove jogos pelo Sporting, mas apenas quatro como titular (e só dois na Liga). Apesar disso, o brasileiro não se queixa e diz que estar no Sporting é uma honra.

«Quando vês de fora tens uma imagem e aquela que eu tinha do Sporting era muito boa. Agora, estando aqui e vivendo o clube, vejo-o ainda maior do que aquilo que imaginava. Por isso, as expectativas acabaram por já ser superadas», referiu.

«Temos um grupo muito unido e esse tem sido o segredo. A época é longa e todos têm os seus objectivos individuais, mas todos nós colocamos os objetivos coletivos em primeiro lugar.»

Tabata diz, de resto, que o Sporting é uma saudável mistura de vários tipos de jogadores e que esse tem sido o segredo do sucesso, cabendo a cada jogador fazer a sua parte.

«Existe uma grande mistura entre experiência e juventude. Isso é muito importante em todos os grupos e no nosso é muito evidente. Temos jogadores muito experientes e jogadores muito novos, mas todos têm o mesmo objetivo, que é o coletivo, e os resultados são fruto disso.»