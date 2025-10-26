Depois da vitória tardia na receção ao Marselha (2-1), da Liga dos Campeões, o treinador Rui Borges fez duas alterações para a partida com o Tondela, da nona jornada da Liga, que se realiza este domingo, a partir das 18h.

A primeira alteração surge no eixo defensivo, deixando Zeno Debast de fora, por lesão, e apostando em Ousmane Diomande, que assume a primeira titularidade na Liga desde a lesão (também começou de início frente ao Paços de Ferreira, na Taça de Portugal).

Na frente de ataque, tirou o jovem Geovany Quenda e apostou em Geny Catamo no corredor direito.

No que toca ao Tondela, Ivo Vieira faz duas alterações face ao jogo com o Rio Ave, da oitava jornada da Liga: entram Maviram e Cícero, saem Tiago Manso e Juan Rodríguez.

Os onzes para o Tondela-Sporting:

SPORTING: Rui Silva, Fresneda, Diomande, Gonçalo Inácio, Maxi Araújo, Morten Hjulmand, João Simões, Geny Catamo, Trincão, Pote e Luis Suárez.

TONDELA: Bernardo, Bebeto, B. Medina, Marques, Maviram, Yaya, Cícero, P. Maranhão, Rony Lopes, Ivan Cavaleiro e Jordy.

SUPLENTES DO SPORTING: João Virgínia, Matheus Reis, Geovany Quenda, Georgios Vagiannidis, Giorgi Kochorashvili, Alisson, Eduardo Quaresma, Fotis Ioannidis e Ricardo Mangas.

SUPLENTES DO TONDELA: Cañizares, João Afonso, Hélder Tavares, Yefrei, Rémy Vita, Juan López, Tiago Manso, Yarlen Augusto e Hugo Félix.