A mudança de Sporar do Sporting para o Middlesbrough pode ter sofrido um revés, revelou o técnico do clube inglês. Depois de ter dito que o esloveno fez exames médicos e de ter dado a transferência como praticamente fechada, Neil Warnock disse agora publicamente que surgiu «um problema com uma parte do acordo».



«Alguém me disse que o Neil [ndr: diretor desportivo] esteve todo o dia ao telefone. Não sei o que aconteceu, sei tanto quanto vocês [jornalistas]. Disseram-me que o Sporar esteve a fazer exames médicos e eu dei-vos essa informação. Agora alguém disse-me que na última noite surgiu um problema com uma parte do acordo que desconheço. Sabem tanto quanto eu», referiu, em conferência de imprensa após o nulo frente ao Derby County.

Lembre-se que, tal como o Maisfutebol escreveu, o Boro queria o avançado leonino por empréstimo. Porém, o emblema que milita no Championship ficava obrigado a adquirir Sporar em definitivo por 8,5 milhões de euros se subir à Premier League e se este marcar 15 golos.