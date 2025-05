O regresso de Francisco Trincão a Portugal aconteceu no verão de 2022, por empréstimo do Barcelona, pela porta do Sporting e pela mão de Ruben Amorim. Desde então, o avançado acumulou 153 jogos, 33 golos e 29 assistências pelos leões.

Em 2024/25, Trincão conseguiu a melhor época, com dez golos e 16 assistências em 53 partidas. Ainda assim, a saída de Ruben Amorim também afetou o avançado.

«Foi difícil, até porque o mister não saiu logo, ainda ficou alguns jogos. Então, não acreditávamos que o mister sairia. Foi depois do jogo com o Sp. Braga. Não sei se houve alguém que não chorasse, foi muito difícil. O mister falou no balneário e ficámos todos tristes, como disse o Pote, era como como um pai. Não tivemos uma reunião. Ficámos em choque.»

«Eu vou dizer que fico [no Sporting]. Quero afirmar-me como titular [da Seleção], tentar consolidar a minha posição. Os últimos jogos correram bem», disse, na manhã desta quarta-feira, na Rádio Comercial.

Na noite de terça-feira, também Pote admitiu chorar aquando da partida de Ruben Amorim.