Francisco Trincão foi o porta-voz do Sporting quanto ao estado de espírito dos leões na véspera do determinante jogo com a Juventus, em Alvalade, relativo à segunda mão dos quartos de final da Liga Europa. Em declarações à Sport TV, o avançado admite que lhe tem faltado «consistência», mas também acredita que pode «melhorar».

O Sporting fez uma grande exibição em Turim, mas acabou por perder por 1-0 e, agora, está obrigado a contornar o resultado negativo em Alvalade. «Estamos confiantes. Sabemos que será um jogo difícil contra uma boa equipa, mas vamos estar preparados para dar o melhor frente aos nossos adeptos», começou por destacar Trincão.

O Sporting precisa, acima de tudo, de ser mais eficaz. «Esperemos que sim. É criar oportunidades, fazer golo e ganhar o jogo», destacou.

A verdade é que a época da equipa tem sido marcada por extrema irregularidade. Depois da boa exibição em Itália, a equipa de Ruben Amorim não foi além de um empate na receção ao Arouca (1-1). «Acaba por acontecer, esta época acabou por ser assim, mas tentamos sempre dar o melhor. Estamos focados em criar oportunidades e fazer golo», insistiu.

Ruben Amorim já disse que Trincão precisa de ser «mais consistente». O avançado está totalmente de acordo com a avaliação do treinador. «É como o mister tem dito sobre mim - preciso da consistência que não tenho tido nos últimos anos. Aqui sinto-me bem, estou feliz, espero ganhar essa consistência, poder dar mais e ser melhor», comentou ainda.