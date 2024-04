Francisco Trincão, em declarações na flash-interview da Sport TV, após a goleada por 4-0 do Sporting diante do Gil Vicente, a contar para a 29ª jornada da Liga:

«Antes demais, queria deixar uma mensagem para o Andrew, em nome de todo o plantel, soube que perdeu a mãe, mostra um caráter enorme jogar depois de receber uma notícia dessas.

Quanto ao jogo, estamos felizes, conseguimos uma boa vantagem no jogo, tem sido sempre assim, fomos bastante superiores, ganhámos confortavelmente e dar a vitória aos adeptos foi muito importante. Temos de estar focados todos os jogos, não interessa ganhar este jogo se não ganharmos o próximo. Tenho sentido o apoio de todos, do mister, dos meus companheiros e dos adeptos, todos acreditaram no meu valor e é isso que estou a mostrar no Sporting».