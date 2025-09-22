Francisco Trincão falou à flash da Sport tv após o triunfo do Sporting sobre o Moreirense (3-0).

«O mais importante é vencer o jogo, resultado justo. Tivemos muitas oportunidades, o golo seria uma questão de tempo até surgir. O apoio dos adeptos é uma ajuda importante, acreditaram como nós.»

«A dinâmica ofensiva vai melhorando, até por quem entra. Cada vez vai ser melhor, estamos mais entrosados. Todos os jogos são importantes, queremos ganhar sempre. Tento ajudar a equipa, seja com golos ou assistências, ou dando o meu máximo. O mais importante é vencer.»