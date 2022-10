Manuel Ugarte diz que está a passar por um dos melhores momentos da carreira, numa entrevista à ESPN do Uruguai em que o médio de 21 anos do Sporting assume que «sonha» em estar numa fase final de um Mundial.

O jogador do Sporting somou a sexta internacionalização na passada terça-feira, num particular frente ao Canadá, realizado na Eslováquia e, agora, prepara-se para o terceiro jogo dos leões na Liga dos Campeões, frente ao Marselha.

«Estou muito contente, futebolisticamente penso que estou num dos meus melhores momentos, mas obviamente ainda tenho muitas coisas a aprender», destaca o jovem médio.

A verdade é que Ugarte, apesar da juventude, já tem uma carreira bem preenchida. «Não imaginava viver isto tudo com 21 anos, é algo muito lindo o que está a acontecer. Já tinha sonhado, mas estar a viver isto é incrível e até é difícil de acreditar», acrescentou.

Na seleção do Uruguai, Ugarte joga ao lado de jogadores experientes como Federico Valverde, Rodrigo Betancur, Matías Vecino ou Lucas Torreira. «Sem dúvida que é enriquecedor, primeiro porque ainda miúdo já os via jogar, ainda por cima na minha posição há jogadores de nível mundial, isso também serve para aprender», comentou.

Ugarte explica depois que o selecionador Diego Alonso pede aos médios que joguem, mas que também marquem golos. No Sporting o médio ainda não marcou esta época, mas no ano anterior até marcou um golo, ao Famalicão, na Taça da Liga. «Isso diz ele sempre, que cumpramos cada uma das funções porque ele sabe que o podemos fazer», referiu.

Quanto ao Mundial que se vai disputar no final do ano no Qatar. «Sonho estar num Mundial e para isso tenho ed trabalhar, mas já estou contente por estar a lutar por um lugar», destacou ainda.