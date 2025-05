Morten Hjulmand em declarações aos jornalistas, no relvado do Estádio de Alvalade, durante os festejos do título de campeão nacional alcançado pelo Sporting:

«Sinto-me orgulhoso e muito contente. Uma equipa que conseguiu ganhar o campeonato com três treinadores é uma grande equipa».

«Mais especial? É sempre especial ganhar um troféu no Sporting. Este ano foi diferente, com mais esforço fora do campo do que dentro. Queríamos ter ganhado antes, mas ganhar assim é maravilhoso».

«É um orgulho ser o capitão do Sporting. Por agora, sim. Convencer o Gyökeres a ficar? Vamos ver».

«Temos muitos capitães. Tivemos muitos jogadores, porque tivemos muitas lesões, e precisámos dos miúdos da equipa B. Os jogadores mais velhos ajudaram muito».

(foi difícil ter ficado de fora do último jogo?) «Dificílimo. Vemo-nos no Marquês»