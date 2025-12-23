O Sporting reagiu aos triunfos de FC Porto e Benfica com uma vitória na visita ao V. Guimarães, por 4-1. Num encontro geralmente controlado pelos bicampeões nacionais, Trincão inaugurou o marcador aos 32 minutos. Pouco depois, aos 42m, Ioannidis ampliou a vantagem.

Na segunda parte, Telmo Arcanjo reduziu aos 50m, mas um autogolo do guarda-redes Castillo (63m) e Maxi Araújo (79m) selaram o triunfo leonino.

Reveja a ficha e o filme deste jogo.

O Sporting segue no segundo lugar, com 38 pontos, a cinco do líder FC Porto. Segue-se a receção ao Rio Ave (10.º), no domingo (20h30). O Vitória de Guimarães é oitavo classificado, com 21 pontos, antes da visita ao Casa Pia (15.º).