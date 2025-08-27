Georgios Vagiannidis garante que está preparado para o clássico do próximo sábado frente ao FC Porto. Apesar de ter chegado há pouco tempo, o lateral direito, em entrevista à BetanoMag, diz que cresceu a jogar grandes jogos na Grécia e está habituado aos ambientes de rivalidade. Uma entrevista em que o reforço dos leões também fala numa adaptação «fácil» com a ajuda do «amigo» Sotiris Alexandroulos que passou por Alvalade há dois anos.

«Desde o primeiro dia em que cheguei que o desafio é muito grande, o nível é muito mais alto do que na liga grega, foi por isso que dei este passo, para evoluir a nível pessoal, alcançar mais objetivos como jogador. Estes primeiros dias têm sido muito bons, um desafio, como eu esperava, mas muito bons», começa por destacar o internacional grego.

O defesa chegou já no mês de agosto, mas já era seguido pelo Sporting há vários meses. «A primeira vez que ouvi falar no interesse foi em janeiro, por isso já sabia há muito tempo, mas, ao longo do tempo, percebi que o interesse era mais sério e, para ser honesto, estava ansioso por vir para aqui. Penso que este foi o melhor passo para mim», conta.

Vagiannidis encontrou um plantel já a trabalhar e integrou-se sem complicações. «Estou mesmo a gostar da vida aqui, Lisboa é muito semelhante a Atenas no que diz respeito ao clima e as pessoas são muito simpáticas. Estou a gostar dos primeiros tempos, enquanto jogador, mas o meu estilo de vida também tem sido bom», revela.

Uma adaptação fácil com a ajuda de Sotiris, jovem médio, atualmente no Fortuna Dusseldorf, que passou pelo Sporting na temporada de 2022/23. «Falámos muitas vezes, somos amigos desde miúdos, falámos muito nisto. Já sabia muitas coisas do Sporting, mas, assim que soube do interesse, falámos ainda mais. Ele deu-me conselhos sobre a cidade, estilo de vida. Tudo o que me disse bateu certo, ele teve uma boa experiência aqui, um ou dois anos, sabia muitas coisas e ajudou-me muito», conta.

Quantos aos objetivos do balneário, Vagiannidis foi claro. «Se somos duas vezes campeões, claro que queremos ganhar um terceiro campeonato», dispara.

Nesse sentido, este sábado, joga-se o primeiro clássico da temporada, com os leões a receberem o FC Porto. «São sempre os jogos que todos querem jogar pois é um encontro que todos veem, queremos ser melhores e queremos ganhar. Sempre gostei de jogos grandes na Grécia e quero viver este clássico. Já me disseram que é forte e competitivo», comentou.

Um grande jogo, estádio cheio, nada que Vagiannidis já não conheça. «Aprendi a jogar nestes ambientes nos dérbis desde que era muito novo. Quem já tenha estado num dérbi grego sabe que o ambiente é incrível, a pressão é muito grande e creio que aqui vai ser semelhante. Talvez o nível das equipas e dos jogadores seja mais alto, mas penso que o ambiente e a pressão serão iguais», acrescentou.

O Sporting, como campeão, está apurado para a fase de liga da Champions, um sonho para Vagiannidis. «É um dos maiores sonhos que tenho desde criança. Não o consegui fazer pelo Panathinaikos, estivemos quase lá, mas depois perdemos com o Sp. Braga. Mal posso esperar por atingir esse sonho pois foi uma das razões que me levou a optar pelo Sporting. É uma competição na qual todos os jogadores querem jogar», revelou ainda o lateral direito.

A fechar a entrevista, Vagiannidis falou das suas referências no futebol e, entre elas, destaca um antigo jogador do Sporting. «Há muitos laterais direitos que admiro... O Hakimi do PSG é um exemplo, tal como o Pedro Porro, que está no Tottenham e jogou aqui também. Há muitos nomes», destacou ainda.

Giorgios Vagiannidis estreou-se pelo Sporting, na goleada frente ao Arouca (6-0), num jogo em que jogou a segunda parte e fez uma assistência, e, depois, somou mais 26 minutos quando rendeu Fresneda no triunfo frente ao Nacional (4-1).