Georgios Vagiannidis, lateral grego do Panathinaikos, volta a estar na mira do Sporting, como já tinha estado no último defeso, mas desta vez com concorrência de clubes ingleses e italianos. O defesa de 23 anos, que está a estagiar com o Panathinaikos na Áustria, garante que está apenas focado no trabalho e totalmente abstraído das questões de mercado.

«Este não é o primeiro ano em que isto acontece. Todos verões há muitos cenários em torno do meu nome, mas aprendi a gerir tudo isso», destacou o lateral em declarações à imprensa helénica.

O jogador garante que não permite que os rumores de mercado afetem o seu rendimento e, insiste, que está apenas focado no Panathinaikos que, nesta altura, prepara-se para defrontar os escoceses do Glasgow Rangers em jogos da segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

«Há coisas muito mais difíceis de administrar agora na minha carreira do que cenários de transferências. É algo que, ao nível de trabalho e dedicação à equipa, não me afeta em nada. E posso dizer que já estou acostumado. Não é algo que me toque muito», insistiu.

Apesar de tudo, Vagiannidis não é totalmente impenetrável ao interesse de clubes na sua contratação, considerando que isso também é um reflexo do seu trabalho.

«É definitivamente uma recompensa e uma confirmação de que estás a trabalhar bem. Mas a única coisa que tenho em mente nesta altura são os jogos do Panathinaikos. Claramente é algo positivo, o facto de que tantas coisas serem ditas, mas no momento o meu único pensamento são as eliminatórias contra o Rangers. Vamos seguir em frente e, a partir daí, veremos como avançamos», destacou ainda.

Além do alegado interesse do Sporting, que está determinado em reforçar o corredor direito da equipa de Rui Borges, também há notícias que dão conta do interesse de clubes italianos e ingleses, neste caso, do Everton e do Wolverhampton, na contratação do lateral grego.

A fechar, Vagiannidis insiste que as suas expetativas, nesta altura, passam por ser campeão da Grécia com o Panatinaikos, jogar na próxima edição da Liga dos Campeões e representar a Grécia no próximo Campeonato do Mundo, em 2026, nos Estados Unidos. «Esse também é um objetivo muito grande», destacou ainda o jovem lateral.