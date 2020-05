O presidente do Sporting, Frederico Varandas, crê que os três clubes ditos grandes em Portugal vão ter grandes dificuldades em ter as capacidades financeiras que tinham antes da pandemia da covid-19. O líder dos leões antecipa «uma nova realidade e um problema gravíssimo» no futebol luso.

«O grande problema, e agora falo dos três grandes, vai ser o mercado de transferências: 50 por cento das receitas veem do mercado de transferências, venda de jogadores. O mercado português é um mercado exportador de jogadores. E eu não tenho qualquer dúvida, nem eu, nem Benfica, nem FC Porto, a percebermos que vai demorar uns bons anos para os clubes grandes para voltarem a ter a capacidade financeira que tinham antes da covid-19, não tenho a menor dúvida. Muito devido ao mercado de transferências», afirmou Frederico Varandas, em declarações à SIC.

«E já não estou a falar nas limitações que o Governo já nos disse que vão acontecer, que para o ano vamos ter que vender se calhar só um quarto da capacidade dos estádios. Isto significa um quarto de receita de bilhética, de patrocinadores, parceiros», acrescentou.

«Se o futebol profissional não pode arrancar, que empresa em Portugal é que pode arrancar, isto é o que eu digo. Não há nenhuma empresa onde os trabalhadores tenham tão pouco fator de risco e tão boas condições para desempenhar as suas funções. Se não defendermos a indústria do futebol, não vamos estar cá muito tempo», alertou, ainda.