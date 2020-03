Frederico Varandas, presidente do Sporting, anunciou que vai voltar a «servir Portugal», como médico, enquanto durar o estado de emergência.

O dirigente recorreu à conta pessoal no Instagram para, como uma fotografia do filho mais novo ao colo, anunciar que está disponível para ajudar. «Já servi o País, hoje vou voltar a fazê-lo enquanto o Estado de Emergência durar...e voltarei sempre que Portugal precisar. Vamos...vamos com tudo», referiu.

Uma resposta a um pedido do Estado-Maior-General das Forças Armadas dirigido a toda a «família militar», a solicitar a colaboração de antigos médicos, farmacêuticos, enfermeiros, psicólogos e auxiliares de ação médica.

«Pelas gerações dos nossos pais e avós, mas também por esta geração que não pode crescer num país sufocado noutra grave crise económica. Por todos eles, por Portugal...vamos! Cada um à sua maneira. Uns a tratarem dos doentes, outros a fazerem pão, outros a informarem os portugueses, outros a trabalharem nos seus serviços para manter a economia e o país de pé», escreveu ainda o presidente dos leões.