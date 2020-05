Frederico Varandas assumiu que o Sporting vai ter de reduzir o orçamento para a próxima época com uma forte aposta na formação, admitindo a contratação de alguns reforços, mas com muitas limitações face ao «choque» imposto pela pandemia da covid-19. O objetivo passa pela qualificação para a Liga dos Campeões.

Em entrevista ao Canal 11, o presidente garante que os leões não vão deixar de lutar pelo título, mas fixou um objetivo menos ambicioso. «O objetivo que temos, sem mentir aos sócios, é estar na Champions League. Ponto final. Fizemos um trabalho de reestruturação. Obviamente este é o target do Sporting. O Sporting vai lutar pelo título. Vou dizer que o Sporting vai ser campeão? Não vou dizer isso. Até 2022, o objetivo é estar na Champions League», referiu.

Para isso, Frederico Varandas falou num plantel com 24 jogadores, com oito a doze jogadores a virem da formação, avançando, desde já, com os nomes de Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes, Joelson, Matheus Nunes e Tiago Tomás.

Quanto a reforços, Frederico Varandas aceitou comentar os nomes que têm saído nos jornais, particularmente em eventuais regressos de antigos jogadores.

Regresso de Rúben Semedo? «É um miúdo que passou muito mal na vida, enquanto esteve no Sporting foi ótimo profissional. Nesta altura estamos concentrados no final do campeonato».

Adrien Silva e João Mário? «São jogadores que têm contrato, com massas salariais muito elevadas. Vejo o atual grupo com muito futuro. Obviamente que quero reforçar o plantel e dar algumas alegrias ao treinador. Vamos ver se é possível. Temos seis miúdos a chegar à equipa principal, depois temos o Gonzalo Plata, o Rafael Camacho… ».

Wilson Eduardo? «Vai tapar o Rafael Camacho ou o Gonzalo Plata».

A finalizar, Varandas falou ainda do futuro de Mathieu no clube. «Tenho uma relação especial com o Mathieu. É um jogador diferente. Já me disse que quer retirar-se, mas a verdade é que também já o tinha dito antes», referiu, admitindo a possibilidade do central francês continuar no clube como treinador.