Na noite desta quinta-feira, na 62.ª edição dos prémios Stromp, Frederico Varandas avisou os rivais de que o Sporting tem definido um rumo irreversível.

«Os rivais achavam que o Sporting voltaria a chegar a dezembro a pensar na próxima época, que voltaria a ser um clube falido. Mas não, o Sporting já apresentou um plano estratégico para os próximos 10 anos. Eu lembro-me como estava o estádio e a academia em 2018. Para os rivais, lamento, pois o Sporting não volta atrás.»

«Eu não sei se vamos ser bicampeões, mas sei que o Sporting vai continuar a lutar por títulos, e isso nunca voltará a trás. Cresci a ver uma miragem, mas a geração dos meus filhos conhece o Sporting», atirou.

No final do discurso – sem espaço para as modalidades – o presidente do Sporting deixou uma mensagem para dentro: «Vejo um clube que detém 90 por cento da SAD. Acabou o medo da entrega da sociedade desportiva ao banco».

Depois de eliminar o Santa Clara nos «oitavos» da Taça de Portugal, no prolongamento, o Sporting viu o Benfica aproximar-se da liderança da Liga. A pouco mais de uma semana do dérbi de 28 de dezembro, as águias estão a um ponto dos leões.