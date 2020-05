Frederico Varandas diz que o diferendo com o Sp. Braga a propósito de Battaglia vai ser decidido em tribunal, tal como os casos de Bruno Fernandes (Sampdória) e William Carvalho (Cercle Brugge).

«Falei sobre esse assunto com António Salvador, expliquei-lhe a nossa visão, entendemos perfeitamente que é discutível, ele percebeu, mas tem outra visão. Nós entendemos que o contrato que vigorava foi rescindido, o Sporting teve de pagar nova comissão, prémio de assinatura, fizemos um novo contrato e entendemo-lo assim. Entendemos que o departamento jurídico do Braga tenha outra visão. O tribunal irá decidir», destacou o presidente do Sportinfg em entrevista ao Canal 11.

A Sampdória também exige uma percentagem da venda de Bruni Fernandes ao Manchester United. «Eu compreendo a visão. Imagine que Bruno Fernandes tivesse rescindido com o Sporting e iria para a Sampdoria, depois sendo vendido para o Man. United. Iam pagar alguma coisa ao Sporting?», perguntou.

A mesma solução o caso de William Carvalho, neste caso com os belgas do Cercle Brugge, a pedir uma compensação pela venda ao Betis. «É um assunto para os tribunais», comentou ainda o presidente do Sporting.