O presidente do Sporting, Frederico Varandas, garantiu que o FC Porto vai ser «exemplarmente recebido» em Alvalade, na partida da 13.ª jornada da Liga que está agendada para as 20h15 próxima segunda-feira.



Durante o discurso na gala dos Prémios «Stromp», que se realizou esta terça-feira, o líder leonino frisou ainda o trabalho «invisível» que o clube teve de fazer desde que chegou à presidência.



«De 2019 a 2023 reformámos o clube de A a Z, departamento a departamento. Tornámo-nos mais eficazes, mais eficientes, mais preparados, mais competentes, mais sustentáveis, mais fortes, mais competitivos, mais saudáveis. Muito desse trabalho foi invisível à maioria dos adeptos, mas será visível para todos os resultados desse mesmo trabalho. Ainda em 2023 e no início de 2024, serão dadas a conhecer novidades que serão transversais praticamente a todo o clube: área financeira, investimentos e requalificações no estádio José Alvalade, no futebol de formação e nas modalidades. De 2024 a 2026 daremos passos decisivos para o crescimento e afirmação do nosso clube», começou por dizer.



Varandas mostrou-se orgulhoso do desempenho desportivo das várias equipas do Sporting, em especial da de futebol e deixou elogios ao treinador Ruben Amorim.



«Do ponto de vista desportivo hoje, e se o Francisco Stromp estivesse aqui nesta sala estaria muito orgulhoso do desempenho desportivo, nesta época, das nossas equipas. Do futebol às restantes modalidades. No futebol continuamos no topo da classificação. Por vezes sozinhos, por vezes acompanhados, mas ali continuamos. Na frente. Acreditamos que temos sido a melhor equipa até ao omento e tudo faremos para o continuar a demonstrar. Temos um grupo muito forte e fantástico de jogadores e um grande treinador. Grande treinador hoje, grande treinador quando fomos campeões, grande treinador quando ficámos em quarto lugar», elogiou antes de falar sobre o Clássico da próxima segunda-feira.



«Na próxima jornada temos a visita de um dos nossos dois grandes rivais. Receberemos não apenas um rival, mas uma das grandes instituições nacionais que merece todo o nosso respeito e que jamais deverá ser confundida com as pessoas que a dirigem. Serão exemplarmente recebidos pois os nossos valores e a nossa forma de estar assim o exigem», assegurou.