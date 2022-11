O Sporting não tem pela primeira vez jogadores na seleção nacional numa fase final de uma grande competição. Frederico Varandas, em entrevista à RTP, considera que os casos de Gonçalo Inácio e de Pedro Gonçalves são injustos e recorda o caso de João Mário que só passou a ir depois de mudar-se para o Benfica.

«O plantel do Sporting tem quatro jogadores no Campeonato do Mundo [Ugarte, Coates, Morita e Fatawu], o FC Porto tem quatro e o Benfica tem seis. O Sporting tem internacionais, não tem é na seleção portuguesa e, na minha opinião, respeitando a decisão do selecionador, não consigo concordar. Acho injusto. Não consigo concordar que dois jogadores não estejam na seleção, Pote e Gonçalo Inácio. O Gonçalo é titular no Sporting desde os 18 anos, há dois anos e meio», comentou.

O presidente dos leões recordou depois o caso de João Mário. «O João Mário quando voltou ao Sporting não ia à seleção nacional há dois anos. Chega ao Sporting, é titular, joga todo o ano, é campeão nacional, ganha a Taça da Liga e nunca foi chamado à seleção. Em julho, João Mário muda de clube e, no final de agosto, João Mário é convocado. Enquanto presidente do Sporting gosto de ver isto? Não, não gosto», atirou.