O presidente do Sporting, Frederico Varandas, justificou a saída de João Pereira ao fim de oito jogos e a contratação de Rui Borges. Antes de falar do novo técnico na apresentação em Alvalade, o líder dos leões dedicou várias palavras a João Pereira.



«Estamos aqui para apresentar o novo treinador e a sua nova equipa técnica. Mas gostaria de deixar palavra especial para João Pereira. O João Pereira entrou no momento que todos conhecemos. Era um desafio extremamente complicado e desafiante. A verdade é que chegámos à conclusão que não correu bem», começou por assumir.



«Sabíamos das dificuldades e do choque emocional brutal pela saída do Ruben Amorim. O João Pereira experienciou a lei de Murphy. Teve uma onda de lesões que nunca vi e arbitragens extremamente infelizes que prejudicaram a sua carreira de treinador num momento especial. A opção foi de continuidade do processo, de alguém que conhecia o processo e os jogadores. Mas o principal problema foi que o João Pereira não pôde ser João Pereira. Saiu um treinador como Amorim, mas não conseguimos ter o João Pereira. Inconscientemente, ele tinha de se adaptar e fazer que a máquina que já estava montada rolasse à medida do ex-treinador. Fosse o João Pereira ou outro, iria passar por isto», acrescentou.



O líder máximo do campeão nacional revelou ainda que João Pereira não quis receber qualquer compensação financeira pela saída do clube. «Lamento não ter conseguido ajudar mais o João Pereira, vou carregar isso para sempre. Quando ele for João Pereira, terá sucesso pelo mérito que tem, pelas suas competências e caráter. Quando me sentei com João Pereira para negociar a rescisão, ele não quis nem um cêntimo de dois anos e meio de contrato. Apenas me disse: 'Presidente, este clube deu-me tudo. Jamais terá de me pagar'. Esta nobreza de caráter diz muito sobre o que ele é.»