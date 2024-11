Frederico Varandas, presidente do Sporting, disse esta sexta-feira que o clube atravessa a melhor fase da sua história desde os cinco violinos, a linha avançada da segunda metade da década de 40 do século XX, que proporcionou vários títulos aos leões.

No concelho de Leiria, na 42.ª gala dos Rugidos do Leão, Frederico Varandas salientou que o sucesso do clube vai «muito além» do plano desportivo, no qual continua a ser «eclético e vencedor nas modalidades».

«Temos o plantel mais valioso da história da sociedade anónima desportiva (SAD)», sublinhou o dirigente sportinguista.

Perante cerca de 1.500 pessoas, Varandas destacou que o Sporting é também reconhecido fora do país «por uma gestão desportiva e financeira de sucesso», que alia o sucesso desportivo a «um constante lucro financeiro».

«E um dos sinais disso é que não há memória na história do futebol deste país de dois colossos europeus virem contratar o nosso treinador e o nosso diretor desportivo», enfatizou, numa alusão à recente contratação de Ruben Amorim e Hugo Viana, pelos ingleses do Manchester United e Manchester City, respetivamente.

O líder do Sporting sublinhou que se tratam de duas pessoas de uma «competência extraordinária, que cresceram como profissionais no Sporting e que foram fundamentais no crescimento do clube».

«Temos agora um desafio pela frente? Temos, sim. O chamado desafio resultado da competência», sustentou Frederico Varandas, criticando aqueles que duvidam do valor da administração sem o treinador e o diretor desportivo: «Esta administração herdou o Amorim e o Viana? Já cá estavam? Alguém por acaso os recomendou publicamente? Não. Não só não estavam cá, não só ninguém os recomendou, como toda a comunidade do futebol criticou esta administração pela contratação do Amorim».

Para o presidente do Sporting, o maior desafio que a sua administração encontrou pela frente foi retirar o clube «do pior período da sua história para o melhor Sporting dos últimos 70 anos».

Nesta 42.ª edição dos Rugidos do Leão foram premiados Viktor Gyokeres (futebol), que esteve ausente, a equipa técnica do futebol profissional, Alex Merlim (futsal), Diana Silva (futebol), Liliana Cá (atletismo), Martim Costa (andebol), João Souto (hóquei em patins), João Coelho (voleibol), Pedro Ferreira (ginástica), Igor Oliveira (desporto adaptado), Sporting TV (comunicação social), Vitor Costa (academia), António Santos (funcionário), António Magalhães (sócio do ano) e Pedro Pernas (ator).

Durante o jantar de convívio foi também evocado o antigo jogador Manuel Fernandes, o eterno capitão sportinguista, falecido em junho deste ano, com a exibição de um vídeo.