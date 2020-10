Frederico Varandas admitiu que o Sporting está a negociar a saída de Vietto para um clube saudita. O presidente dos leões, à partida para os Açores, onde a equipa de Ruben Amorim vai defrontar o Santa Clara, revelou que a primeira proposta foi recusada, mas o mesmo clube subiu a proposta para «valores astronómicos» para o jogador.

Momentos antes, em conferência de imprensa, Ruben Amorim tinha dito que Vietto «ainda» era jogador do Sporting. «É um facto, é verdade, Vietto ainda é jogador do Sporting. O Vietto tem tido uma atitude e um compromisso de grande profissional. Há mais de dez dias que tem sido alvo de uma proposta de compra por parte de um clube da Arábia Saudita», começou por contar.

O dirigente explicou, depois, que a primeira proposta, à partida do Al Hilal, foi recusada, pelas duas partes, mas o referido clube saudita subiu os valores propostos e o clube não quer prejudicar o jogador. «Inicialmente fez uma abordagem ao clube e ao jogador, a resposta do clube foi negativa, do Vietto também. Esta semana o mesmo clube tem vindo a subir a proposta para valores astronómicos, é uma verdadeira proposta das Arábias. Obviamente não está a ser fácil para o jogador. O Sporting entende isso, vamos ver», contou ainda.