Frederico Varandas deu esta segunda feira uma entrevista à Sporting TV na qual abordou vários temas da atualidade desportiva, entre os quais destacamos os mais relevantes:

Classificação da Liga:

«Olhamos para a Liga e vemos um líder que é justo. Foi muito regular, mesmo em jogos em que às vezes não joga bem, ganha os jogos. Nós, pelo contrário, não só não ganhamos, como perdemos alguns. Corremos agora atrás do prejuízo. Estamos num bom momento. O objetivo é chegar à Champions».

Quarto lugar do Sporting:

«No plano interno pecámos por alguma falta de regularidade. Também é justo reconhecer que a nossa qualidade de jogo, também é subjetivo, não se coaduna com a nossa classificação na Liga. Não é a qualidade que faz a classificação e sim os pontos e infelizmente não fomos eficazes em determinados jogos no início da época e pagámos caro. Pagámos caro em determinados jogos em que fomos muito superiores ao adversário, em que não fomos eficazes. Vejo matriz de jogo muito semelhante nestes últimos três anos».

A eliminatória com o Arsenal:

«É daqueles jogos que ficam para a história do Sporting. Eliminar uma equipa que é a melhor da Premier League é fabuloso. Eliminámos com mérito. Fomos melhores do que o Arsenal nos dois jogos. Foi uma jornada épica em Londres. O golo do Pote é lindo, fica na história dele e do Sporting. É daqueles jogos que marca uma geração.

Os quartos de final com a Juventus:

«Podendo eliminar o Arsenal, podemos eliminar a Juventus. Mas sendo presidente, vejo que é uma equipa fortíssima e que seria vice-líder da Serie A se não tivesse perdido 15 pontos na secretaria. Tem vindo a melhorar muito, tem um orçamento superior e mais responsabilidade. Vamos competir».

Vencer a Liga Europa?

«Tudo é possível a partir do momento em que passámos o Arsenal. Acredito que o Sporting tem todas as condições para ir à Liga dos Campeões. Não podemos dizer que praticamos o melhor futebol na Liga, mas seria injusto não nos qualificarmos».

Ruben Amorim vai continuar?

«Sim, conto com Amorim, tem contrato assinado até 2026. Ainda antes de vir para aqui vejo Amorim na lista de mais um tubarão europeu [Chelsea]. É sinal de que estamos a fazer alguma coisa bem. Não vejo nenhum treinador da Liga cobiçado como o nosso. Não vejo nenhum abrir tantas portas em Inglaterra, Inácio, Pote, agora foi o St. Juste. Alguma coisa veem no quarto classificado da Liga. É um orgulho para o Sporting, para a minha equipa que escolheu estas pessoas. Fico muito contente. O Amorim para mim, já o disse, é dos melhores do mundo, fez crescer muito o Sporting na qualidade de jogo e indiretamente no clube. Se tivesse receio de o perder... Tenho de dar valor ao que tenho e não receio de que vou perder isto ou aquilo».

Resultados financeiros:

«O facto de termos após seis anos resultados positivos é prova do caminho das pedras que passámos e da sustentabilidade da SAD para competir e isso é importante para o fair-play financeiro. Queremos continuar a reduzir o passivo. É um trabalho de consolidação. Esta recuperação depende do futebol e das pessoas que estão no clube».

Agressão à mascote Jubas, no decorrer do jogo com o Santa Clara:

«É assunto surreal onde simplesmente um senhor, que pelos vistos estava alcoolizado e convidado numa empresa que tem um camarote, agrediu o Jubas. Por isso esse senhor, como qualquer outro que pratique violência, não tem espaço para estar num recinto desportivo. O Sporting vai agir e atuar internamente. Felizmente o colaborador, e vou dar aqui uma grande tristeza a muitos jovens, mas o Jubas tem uma pessoa lá dentro, está bem. Vai apresentar queixa na polícia e tem todo o nosso apoio».