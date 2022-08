O Sporting vendeu na última quarta-feira Matheus Nunes ao Wolverhampton por 45 milhões. No entanto, o negócio pode chegar aos 50 milhões de euros mediante a concretização de determinadas objetivos, segundo a informação enviada à CMVM.



É caso para dizer que o vatícinio do presidente do Sporting foi cumprido. Há dois anos, Frederico Varandas assegurou que o internacional português iria pagar a quantia desembolsada pelo clube para contratar Ruben Amorim ao Sporting de Braga.



«Em relação ao valor, vou dar um exemplo: o Sporting pagou 500 mil euros por 50 por cento do passe de Matheus Nunes e pode comprar mais 40 por cento por mais 500 mil. O que já vi do Matheus Nunes, pela forma como está a treinar hoje, ao lado de um Doumbia, de um Battaglia ou de um Vietto, não tenho dúvidas que, só o Matheus Nunes, vai pagar Rúben Amorim. Podem escrever. O que é caro por vezes é barato. Declaração muito ousada? É, mas pode escrever», referiu na altura, em entrevista ao Canal 11.



O atual técnico dos leões, campeão nacional em 2020/21, custou aos cofres leoninos um total de 14,4 milhões de euros. Depois de vários prazos falhados, o clube verde e branco e o Sporting de Braga acordaram um valor de 12,1 milhões de euros pela saída do treinador para Alvalade, mais 2,3 milhões de euros do IVA.



A frase ecoou no tempo e não caiu no esquecimento. E a previsão do presidente do Sporting foi superada. Matheus Nunes até pagou três vezes Amorim.



Recorde as declarações de Frederico Varandas: