Frederico Varandas, em entrevista à RTP3, garantiu que Cristiano nunca esteve, nem está, próximo de um regresso ao Sporting. O presidente dos leões garante que nunca houve contatos nesse sentido e a possibilidade do jogador formado no clube regressar nunca foi equacionada.

«Sobre Cristiano Ronaldo é importante, sobretudo, preservar o legado histórico e único que o Cristiano inevitavelmente vai deixar ao desporto mundial. Quer se goste ou não, vejo o Cristiano Ronaldo como o melhor futebolista português de todos os tempos, um dos melhores da história do futebol mundial e será sempre a bandeira da formação do Sporting. Hoje a academia do Sporting tem o seu nome, é um orgulho para todos os sportinguistas termos formado o melhor jogador de todos os tempos», começou por enunciar Frederico Varandas.

Quanto aos rumores que apontavam para um possível regresso de Ronaldo às origens. «Desde o início da época que o meu treinador é massacrado, acho que em todas as conferências de imprensa, e, de facto, isso são aqueles rumores, aquelas novelas que se criam, porque de facto, até hoje, nunca existiu rigorosamente nada», acrescentou.

O presidente do Sporting chegou a dizer, noutra entrevista, que acreditava que um dia Cristiano Ronaldo acabaria por regressar ao Sporting, mas agora diz que a possibilidade não se coloca.

«Tenho de dizer, por respeito ao Cristiano Ronaldo, por respeito ao Manchester United que tem contrato com o jogador, e, acima de tudo, por respeito pela Seleção Nacional, onde o jogador está a estagiar e focado no Mundial, que não vou alimentar nenhum ruído, nem nenhuma novela. Precisamos do Ronaldo na seleção e bem. Não é uma questão de fugir à questão. Não vou contribuir para o ruído. É um assunto que está terminado», destacou.

Frederico Varandas garantiu ainda que nunca conversou com Ruben Amorim sobre o assunto e que, portanto, nunca houve um veto do treinador ao regresso de Cristiano Ronaldo. «Claro que não. Não vetou, como nunca sequer foi assunto. Nunca esteve em cima da mesa. Agora vem aí outra vez a novela, "Sporting novamente coagitado". Ótimo, o Sporting tem de estar coagitado pelo mundo inteiro, mas até hoje nunca houve uma conversa dessas, nem comigo, nem com o Viana, nem com o Ruben Amorim», destacou ainda.