Frederico Varandas saiu em defesa do treinador Rui Borges, no decorrer da 43.ª edição da Gala Rugidos de Leão, estranhando as constantes referências a Mirandela e salientando os títulos conquistados pelo líder da equipa técnica.

«Irei falar sobre quatro assuntos. O primeiro está aqui à minha frente, o míster Rui Borges. Vou dizer-vos que na época passada não gostei da maneira como foi tratado. Não gostei. Julguei que as coisas se alterassem com a conquista de Taça de Portugal e campeonato, mas não só não se alteraram, como se agravaram. Não há memória da constante alusão do nosso treinador à sua terra natal.»

«Até parece que Mirandela é outro planeta, que as pessoas de Trás-os-Montes são inferiores. Porquê tanta referência sempre? Mirandela, Mirandela, o Rui de Mirandela... Para nós, o respeito tem de ser para todos. Seja para o Rui de Mirandela, seja para o Zé de Setúbal, seja o Frederico de Lisboa. É igual, meus caros.»

«Sabe qual é o seu problema, míster? É que o míster não faz aquele show de comunicação nas conferências de imprensa, não é show comunicacional. Hoje-em-dia o treinador tem de perceber um bocadinho de futebol, mas o que interessa é aquele espetáculo na antevisão e no pós-jogo. Isso é que interessa. Fique descansado míster, para nós o que interessa é ter um treinador que nos faça campeão nacional. Que nos dê uma dobradinha. Que nos faça ser competitivos na Champions League mesmo com um sorteio dificílimo. Fique descansado.»