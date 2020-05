Frederico Varandas anunciou que vai reforçar a aposta na formação e quer já para a próxima época um plantel com um terço a cinquenta por cento dos jogadores formados no clube. O presidente do Sporting acredita na valorização dos jovens e está convencido que «só Matheus Nunes vai pagar Rúben Amorim». O novo treinador será a «peça-chave» nesta nova aposta.

«Em 2018 tínhamos uma equipa B que desceu de divisão e foi desativada. Um erro crasso. Depois tínhamos uma equipa de sub-23 com jogadores com 21, 22 e 23 anos com salários altos. Que retorno iam dar ao Sporting? Nenhum. Hoje temos uma equipa de sub-23 com um grupo de elite de jogadores com 15 e 16 anos. Muitos deles a chegar à equipa A, como Tiago Tomás, Eduardo Quaresma, Nuno Mendes», destacou o dirigente em entrevista ao Canal 11.

Para valorizar os jogadores, Frederico Varandas aposta todas as cartas em Rúben Amorim. «A maior dificuldade é a peça-chave de toda esta máquina que chama-se treinador».

Um treinador que custou 10 milhões de euros, tanto quanto o clube investiu recentemente na renovação da academia. «O treinador português está altamente valorizado, não é só o jogador. Basta olhar para Paulo Fonseca, Vítor Pereira, Jorge Jesus, Leonardo Jardim, André Villas-Boas. O problema é o vencimento. É extremamente complicado atrair um grande treinador português», comentou.

Nesse sentido, Varandas coloca Rúben Amorim entre a elite. «Há dois treinadores que para mim estão no topo: Leonardo Jardim e Jorge Jesus estão lá em cima. Hoje posso dizer que o treinador do Sporting, dentro de três ou quatro anos, vai estar num dos melhores clubes europeus», destacou.

Quanto ao valor que o clube investiu no treinador, o presidente acredita que vai trazer retorno a curto prazo. «Em relação ao valor, vou dar um exemplo: o Sporting pagou 500 mil euros por 50 por cento do passe de Matheus Nunes e pode comprar mais 40 por cento por mais 500 mil. O que já vi do Matheus Nunes, pela forma como está a treinar hoje, ao lado de um Doumbia, de um Battaglia ou de um Vietto, não tenho dúvidas que, só o Matheus Nunes, vai pagar Rúben Amorim. Podem escrever. O que estou a dizer é que o que é caro por vezes é barato», referiu, em relação ao jogador contratado ao Estoril na época passada e que alinha nos sub-23 (três golos em 30 jogos).

Frederico Varandas quer um plantel com, pelo menos, um terço dos jogadores a chegarem da formação. «O Rúben Amorim não é só um treinador competente, é um treinador comprometido com a aposta nos jovens. Um terço a 50 por cento do plantel tem de ser com miúdos da formação. Uns para jogarem cinco anos no Sporting, outros para jogar um ano e serem vendidos», destacou.

O presidente do Sporting deu ainda o exemplo de Tiago Tomás que estava nos sub-19. O jovem foi, entretanto, inscrito na equipa A, mas com a paragem do campeonato, imposta pela pandemia, só vai poder jogar as últimas cinco jornadas da Liga. «O Tiago Tomás estava nos sub-19, tem 17 anos, e vai ser uma aposta séria do Ruben Amorim. Não pode jogar já porque só foi inscrito agora na equipa A», referiu.

Talento não será o único critério de seleção dos jovens. «O Rúben não procura só o talento, também procura a fome de ganhar. Não queremos jogadores acomodados no Sporting. Há jogadores que assinam contrato com o Sporting e sentem que chegaram ao auge da carreira, não queremos isto e o Rúben não quer. Um miúdo com 17 anos, com muita fome, que pressiona e mete o pé. Depois também tem de saber ouvir os mais velhos», prosseguiu.

Frederico Varandas também confirmou que o clube pretende recuperar a equipa B já em 2020, mas admitiu que ainda não tem treinador, nem sabe em que campo é que esta nova equipa vai jogar. «Vamos ter equipa B já este ano. Ainda não é oficial, não está consumado preto no branco, apesar de já ter tido uma conversa com o presidente Fernando Gomes. Ainda não temos treinador. Tem de ser um treinador alinhado com o treinador principal. O Rúben Amorim vai ter uma palavra na escolha do treinador», destacou ainda.