Carolina Rubio, companheira de Luis Suárez, manifestou-se indignada com a atitude de alguns adeptos do Sporting na final da Taça de Portugal que terão dirigido a frustração da derrota diante do Torreense para as mulheres dos jogadores que estavam na bancada.

Jogadores do Sporting preocupados com as famílias no final da Taça

A treinadora de fitness colombiana reagiu a um vídeo numa publicação de adeptos que mostrava os jogadores do Sporting a descer a escadaria do Jamor sob o título «vergonha».

«O que é uma absoluta vergonha é ver adeptos a insultar as mulheres dos jogadores, como se nós não tivéssemos sofrido o suficiente com a derrota de ontem», escreveu a companheira do goleador dos leões.