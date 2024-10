Hugo Viana vai deixar o cargo de diretor desportivo do Sporting no fim da temporada e mudar-se para o Manchester City no próximo verão. A saída do dirigente para Inglaterra foi, naturalmente, um dos temas da conferência de imprensa de Ruben Amorim.



O técnico negou que irá acompanhar Hugo Viana e insistiu que a estrutura do futebol profissional dos leões não sofreu alterações.



«Está a falar do Hugo Viana no Man. City. Eu no City? São rumores. O Viana será sempre um grande amigo, mas o percurso profissional um dia será diferente. Uma coisa não leva à outra. O foco é que nada mudou no Sporting. O Viana só vai sair no fim da época e até lá, está a trabalhar como diretor desportivo. Não há mudança nenhuma nesse aspeto, há apenas uma preparação do clube para a saída dele. É a única coisa que está certa», começou por dizer em véspera do duelo da Taça frente ao Varzim.



«O Viana era o primeiro a não querer que isto se soubesse nesta altura, mas foi a melhor forma que todos encontraram para acabar com a suposta novela. Nada mudou. O foco está nesta época. O que interessa é ganharmos os nossos jogos. A única coisa que sabemos é que o Viana para o ano não está connosco», acrescentou.



Perante a insistência no tema, Amorim acabou por dizer que vai impedir Hugo Viana de entrar no balneário do Sporting na semana do jogo contra o Manchester City, a contar para a Liga dos Campeões.



«A única coisa que mudou é que o Hugo Viana vai sair no final da época. Mas nada, nada no Sporting mudou. Portanto, tudo continua igual até fim da época. Obviamente que o Viana, na semana do City, não vai estar disponível para entrar no balneário, vou deixá-lo um bocadinho de fora para não criar conflitos», partilhou.



O treinador explicou ainda o timing da notícia da saída do diretor desportivo. «Sei que o Viana vai ser diretor desportivo até ao final da época. É o nosso diretor desportivo, vai trabalhar para o nosso clube. O que se sabe é que ele vai sair. Saiu mais cedo para não se criar uma novela. Acontece em todas as empresas. Há uma preparação dos dois clubes, há uma troca nas estruturas. O Viana quer ganhar mais do que toda a gente, por exemplo, ao City. Estamos todos no mesmo barco. Nada se vai mexer na nossa estrutura ao longo da época», concluiu.