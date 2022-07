Recrutado neste mercado, Jeremiah St. Juste não se livrou da habitual praxe no estágio do Sporting.



Durante uma refeição do plantel leonino, o defesa neerlandês mostrou os dotes para cantar ao interpretar o tema «If I Ain't Got You», de Alicia Keys. A interpretação do central provocou gargalhas no plantel verde e branco.



Veja: