Nos últimos anos tem sido um hábito, mas é sempre especial: tal como aconteceu nos últimos Troféus Cinco Violinos, a música «O mundo sabe que...» foi tocada ao som dos violinos no relvado instantes antes do pontapé de saída do jogo entre Sporting e Villarreal.



Alvalade viveu, por isso, um mometo especial enquanto o público cantava a música que já é uma tradição antes dos jogos caseiros.

Sporting e Villarreal disputam o Troféu Cinco Violinos: siga o jogo aqui