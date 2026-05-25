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Há 53 min
VÍDEO: alvo do Sporting marca de cabeça na liga sueca
Silas Andersen abriu o marcador no empate do Hacken no terreno do Elfsborg (1-1)
Silas Andersen abriu o marcador no empate do Hacken no terreno do Elfsborg (1-1)
Silas Andersen, jovem médio dinamarquês do Hacken que tem sido apontado como possível reforço do Sporting, marcou esta segunda-feira no empate da sua equipa na visita ao terreno do Elfsborg, em jogo da 9.ª jornada da liga sueca.
Foi já perto do final da primeira parte, ainda com o marcador em branco, com o médio de 21 anos a destacar-se junto ao segundo poste para desviar um cruzamento da direita com a cabeça.
Foi o segundo golo em oito jogos do do internacional sub-21 dinamarquês que pode vir a ser reforço dos leões na próxima temporada.
Veja o golo:
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