Silas Andersen, jovem médio dinamarquês do Hacken que tem sido apontado como possível reforço do Sporting, marcou esta segunda-feira no empate da sua equipa na visita ao terreno do Elfsborg, em jogo da 9.ª jornada da liga sueca.

Foi já perto do final da primeira parte, ainda com o marcador em branco, com o médio de 21 anos a destacar-se junto ao segundo poste para desviar um cruzamento da direita com a cabeça.

Foi o segundo golo em oito jogos do do internacional sub-21 dinamarquês que pode vir a ser reforço dos leões na próxima temporada.

Veja o golo: