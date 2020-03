Sebastian Coates, capitão do Sporting, publicou um vídeo esta terça-feira a jogar…basquetebol «para não perder o ritmo».

Foi no final de mais uma sessão de trabalho, em casa, que o defesa atirou umas bolas ao cesto. «Depois do treino, um pouco de basket! Para não perder o ritmo e preparar o que está para vir», escreveu o jogador nas redes sociais, fechando a mensagem com um pedido: «Fiquem em casa».

E não é que o central uruguaio tem jeito?