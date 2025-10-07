Quase oito meses depois de ter sofrido uma rotura total do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, Daniel Bragança regressou aos relvados e já fez corrida na Academia Cristiano Ronaldo.

Através de um vídeo partilhado nas redes sociais, o Sporting divulgou imagens do médio português, que em fevereiro deste ano saiu lesionado do encontro da 22.ª jornada da Liga, diante do Arouca.

Recorde-se que esta foi a segunda vez que Daniel Bragança sofreu uma rotura ligamentar, depois da lesão em julho de 2022, na altura uma entorse traumática no joelho direito, com lesão do cruzado anterior.

